"A Pasqua fai volare la solidarietà", banchetti Anffas in piazza a Giovinazzo

Arriva Pasqua e torna, anche quest'anno, come avviene dal lontano 1991, la campagna di promozione socialedell' associazioneSi tratta di un'iniziativa benefica e solidale che promuove così una raccolta fondi, quella ideata e portata avanti dall'associazione Anffas, grande realtà nel territorio giovinazzese.L'iniziativa ha la finalità di finanziare le attività ricreative, laboratoriali, progettuali e non solo, rivolte alle persone con disabilità che frequentano il centro associativo situato in via Alcide De Gasperi. Per questa nuova campagna solidale il presidente Michele Lasorsa e i volontari Alfonso Lasorsa, Nicoletta Girolamodibari e Jilenia Fosco saranno ben lieti di incontrare amici e simpatizzanti dell'Anffas, nel punto allestito sotto il porticato del comune,nella mattinata di oggi, domenica 24 marzo, solennità delle Palme.Per l'occasione si potranno ritirare le uova di cioccolato, alle quali è associato un gadget esterno incluso nel prezzo a fronte di un contributo di euro quattordici e le colombe pasquali artigianali con un contributo pari a venti euro. «Non ci resta che cercare il banchetto dell' associazione Anffas - ha affermatovolontaria dall'anno 2001, componente del Consiglio Direttivo nonché revisore dei conti dell'Anffas di Giovinazzo - e acquistare un uovo di cioccolato. Rendere felice un fanciullo con la sorpresa e la deliziosa cioccolata, sarà anche l'occasione per supportare il sostentamento di questa splendida realtà associativa impegnata attivamente nel campo dell'inclusione e della solidarietà».Un pensiero augurale giunge dal presidente Michele Lasorsa « Ringrazio tutti coloro i quali sostengono le attività associative dell'Anffas con spirito di solidarietà e sensibilità e auguro di cuore a tutti di trascorrere serene festività pasquali».