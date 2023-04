Via Crucis cittadina, alle 19.45 la partenza da piazza Duomo

Si terrà questa sera, 3 aprile, lain attesa della Santa Pasqua organizzata dall'Azione Cattolica.L'appuntamento per i fedeli è fissatodove ci sarà anche il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Monsignor Domenico Cornacchia. Insieme a lui il clero cittadino al completo e ad aprire il corteo dei fedeli ci saràsacerdote dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, all'indomani del naufragio del barcone avvenuto lo scorso 26 febbraio a poche centinaia di metri dalla riva della spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese, in cui hanno perso la vita decine di innocenti, tra cui tanti bambini. La stima è purtroppo ancora in aggiornamento.Sarà questo, dopo il rito della "Madonna sotto l'organo", il momento di apertura di una intensa Settimana Santa a Giovinazzo, forse ancor più sentita per i terribili venti di guerra e morte che soffiano da Est. Il mondo cattolico locale si ritroverà in preghiera, una preghiera che si farà fervida e che guarderà non solo ai nostri dolori quotidiani, ma anche e soprattutto alle grandi sofferenze di chi solo apparentemente è lontano da noi e cerca pace e riscatto in Italia, trovando spesso solo morte e dolore.