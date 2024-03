Parrocchia Immacolata, stasera la via Crucis per le strade del quartiere

Si terrà questa sera, venerdì 1° marzo, la Via Crucis dellaper le strade dell'omonimo quartiere. L'inizio, così come ricordato dal parroco, don Luigi Ziccolella, è fissato per le ore 19.30.La Via Crucis seguirà questo itinerario: partenza daÈ una Quaresima differente quella che stanno vivendo i fedeli di Giovinazzo, grazie all'azione dei parroci che sembrano aver riportato entusiasmo e soprattutto nuovo senso di comunità, in un periodo centrale dell'anno liturgico.