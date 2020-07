Stanotte la disinfestazione contro mosche e zanzare

Partiranno come di consueto intorno alle ore 23.00 di questa sera, 13 luglio, le operazioni previste dal Comune di Giovinazzo per la periodica disinfestazione contro mosche e zanzare.Si tratta del terzo intervento dagli inizi di giugno.Le raccomandazioni dell'Ente comunale sono le medesime di sempre: non esporre panni o alimenti su balconi e davanzali, chiudere le finestre al passaggio degli operatori ed evitare di lasciare animali domestici all'aperto. Evitare anche di trovarsi per strada al passaggio della macchina che spruzza disinfestante.