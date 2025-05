Sollecito e Giotti a Firenze per "Rinascimento del Gusto"

Il sindaco: «Toccata con mano stima per Nicola. Ritorno d'immagine per la nostra città»

La cornice non poteva essere più bella: il Chiostro Maggiore (o Grande) di Santa Maria Novella, un capolavoro del Trecento fiorentino, completamente affrescato e restaurato nel Cinquecento sotto la guida dell'architetto Giulio Parigi.In questo luogo iconico della bellezza riconosciuta a livello planetario a Firenze, si è svolta la rassegna "Rinascimento del Gusto", il 3° seminario pubblico di APEI – Ambasciatori Pasticceri delle Eccellenze, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell'alta pasticceria.A rappresentare Giovinazzo e la Puglia c'era Nicola Giotti, accompagnato dal sindaco Michele Sollecito. Nelle scorse ore, attraverso i canali social, il primo cittadino ha raccontato questa bella occasione di promozione territoriale attraverso l'arte del pasticcere di casa nostra: «A Firenze con il maestro Nicola Giotti per la mostra "Rinascimento del Gusto" a cura dell'Associazione Pasticceri dell'eccellenza italiana (APEI). È stato - ha spiegato il primo cittadino - profondamente gratificante toccare con mano la stima di cui gode il nostro Nicola in questo contesto di altissimo livello e di quanto ritorno d'immagine ci sia di riflesso per la nostra città. Tra vasi decorati con le opere di Botticelli, uova artistiche e composizioni architettoniche dalle proporzioni auree, Nicola si è ancora una volta distinto conquistando diversi apprezzamenti! Ho avuto modo di salutare la sindaca di Firenze,entusiasta delle opere esposte, e soprattutto i giovinazzesi che da Torino a Firenze si sono mobilitati per rendere omaggio al nostro maestro nel chiostro grande di Santa Maria Novella».