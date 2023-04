«A Giovinazzo emergerebbe l'operatività dei Capriati e Diomede-ex Mercante»

«A Molfetta, così come in altri comuni del nord barese, Terlizzi e di Ruvo di Puglia, emergerebbe l'operatività di gruppi, collegati tra loro con un cartello criminale, riconducibili agli alleati». È quanto riportato nella relazione semestrale dellaNel documento è sottolineato che «l'operatività dei numerosi gruppi di tipo mafioso anche nella provincia barese sottende». Inoltre «le dinamiche criminali rappresenterebberol'immagine speculare degli assetti metropolitanie, sebbene si riscontrino lo stesso dinamismo e rivalità, talvolta in provincia i vari gruppi sarebbero in grado pure di convivere più pacificamente in ragione di una».Attivo storicamente nel centro antico di Bari mediante i propri referenti ed i propri reggenti, ilpresenterebbe «ampie ramificazioni in varie zone della città come i quartieri San Girolamo, Fesca e San Cataldo» e in una porzione della zona di Bari (fra cui, appunto,). Il clan risulta federato con ie può contare sul gruppo satellite deila cui principale area d'influenza sarebbe rappresentata da quartieri sulla costa a nord del capoluogo.Fra i clan criminali che «estendono le loro ramificazioni anche in terra di Bari (fra cui, appunto,) e sono in grado di catalizzare le forze di altri sodalizi di minore caratura che, pur operando sotto la loro egida, sembrerebbero godere di una discreta autonomia» ci sono pure ianche se la morte del boss, avvenuta nel 2021, ha creato un vuoto di potere, tanto che «i sodali sembrerebbero essere».Dalla relazione dell'- a Giovinazzo «è stata anche documentata la presenza di» - emerge inoltre che «in tutta la provincia di Bari la principale fonte di introiti per i clan criminali continua ad essere rappresentata dai traffici di sostanze stupefacenti, area in cui sarebbe emersa la capacità dei gruppi di perseguire i rispettivi interessi attraverso proficue collaborazioni con quelli albanesi».La relazione, inoltre, evidenzia «l'effervescenza criminale registrata nei primi giorni del semestre» che «riflette il dinamismo di equilibri ed assetti criminali segnati». Il documento sottolinea l'esistenza di «tensioni interne» ai clan, «riconducibili sia alla pressione delle nuove leve, sia ai mutamenti repentini delle alleanze dovuti ai continui tentativi per l'acquisizione di spazi e poteri nei territori di riferimento».«Le relazioni funzionali che, per contingente e reciproco interesse, si instaurano talvolta fra i sodalizi attivi nelle città pugliesi e con quelli gravitanti in provincia - prosegue la relazione - rappresentano una peculiarità del vivace scenario delinquenziale» locale. Caratterizzato dall'«irrinunciabile, non disgiunto dalla diffusa vocazione affaristica», che «porta le consorterie pugliesi ad espandere gli interessi criminali anche al di fuori del territorio regionale».Dorga, ma non solo. «Altrettanto remunerative per la criminalità locale - termina la relazione delcon riferimento alla criminalità organizzata nell'area metropolitana di Bari - risultano le attività connesse cone, in particolare, le rapine ai danni di portavalori e di autotrasportatori».