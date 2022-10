«Tra gli obiettivi di colonizzazione dei Capriati rientrerebbe Giovinazzo»

«Tra gli obiettivi di colonizzazione delrientrerebbero anche i comuni del nord barese di Molfetta,, Terlizzi, Triggiano e di Palo del Colle». È un passaggio della relazione semestrale fatta dallarelativa al secondo semestre 2021 e di recente depositata in Parlamento.Per l'«la contiguità dell'area urbana con quella metropolitana favorisce l'interazione criminale tra il capoluogo barese ed i comuni della provincia dove attraverso un radicamentoi sodalizi cittadini tendono ad esercitare la propria influenza su gran parte delle attività delittuose localmente condotte. Lo spaccato analitico - si legge a pagina 187 - si manifesta con una spartizione delle aree di influenza stabilita sulla base del loro».Inoltre, «le complesse dinamiche criminali che caratterizzano la città metropolitana di Bari si riverberano inevitabilmente ed inarrestabilmente sui precari equilibri mafiosi di volta in volta raggiunti dai potenti clan che da sempre si contendono il predominio territoriale nel capoluogo pugliese e in quello della. Il risultato è quello di un perdurante stato di fibrillazione del contesto criminale in alcuni periodi latente» e in altri «accentuato e con manifestazioni violente».È quanto emerge dalla relazione dell'che rimarca come «tra gli obiettivi di colonizzazione delrientrerebbe», dove nel 2020 è stata documentata «la presenza di un'articolazione dell'ex». L'analisi fa emergere «delitti che sottendono a decisioni criminali adottate dai potenti vertici delle organizzazioni e che lasciano presagire mutamenti negli assetti criminali o più semplicemente» dei «taciti accordi di non belligeranza e ingerenza».Come per Bari «anche in provincia gli interessi delle consorterie convergono verso la gestionee si confermano fonte di reddito e strumento d'affermazione di potere sul territorio. Non mancano, infine, le infiltrazioni nel settore della pubblica amministrazione dove i tentacoli mafiosi trovano fertile terreno nella cosiddetta», rileva l'che pone l'accento sui rapporti commerciali tenuti dai clan con i gruppi criminali locali.L'analisi degli eventi del secondo semestre 2021 a Bari e in provincia ha «confermato la brama di potere di uno dei gruppi più agguerriti del clan Strisciuglio» che «ha portato allo scontro armato con la componente Palermiti dei Parisi», mentre, «sotto il profilo evolutivo la campagna espansionistica dell'articolazione degli Strisciuglio del quartiere San Paolo potrebbe indurre importanti mutamenti dei vari assetti criminali interni alla compagine mafiosa degli stessi Strisciuglio».Lo scenario del«in continua evoluzione è fortemente influenzato - è scritto a pagina 179 - dalla vicinanza dell'Albania e dai traffici di stupefacenti provenienti dai Balcani». Nei rapporti tra la criminalità pugliese e le consorterie albanesi appare infine «consolidato il ruolo di punta assunto da queste ultime che tendono ad utilizzare i canali gestiti dalle cosche pugliesi per il trasporto delle sostanze stupefacenti anche oltre Regione verso poi un mercato internazionale».«Anche i reati contro il patrimonio e in modo particolare le rapine consumate nei confronti dei portavalori e degli autotrasportatori di generi alimentari - conclude la relazione della- costituiscono un business di interesse per la criminalità locale» che continua a costituire un fattore di grave pregiudizio alla vita comune.