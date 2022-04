«Qualificati referenti dei Capriati si ritrovano a Giovinazzo»

«Qualificati referenti dei, ma anche dei, si ritrovano nei comuni presenti nel nord barese: Molfetta,, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Triggiano, Corato e Palo del Colle». È un passaggio della relazione semestrale elaborata dallarelativa al primo semestre 2021.In questi sei mesi lo scenario criminale della città di Bari è stato incisivamente segnato dagli esiti giudiziari dell'inchiestache ha fotografato «la perdurante operatività» del sodalizio di tipo mafiosoe di alcune sue articolazioni territoriali - e segnatamente di quelle operative nei rioni Libertà, San Paolo (con la cellula di Palo del Colle), Enziteto, San Pio, Catino e San Girolamo (comprensiva della pertinenza che include pure Conversano e Rutigliano)».Ma nell'Area metropolitana di Bari, ancora caratterizzata dalla frammentarietà strutturale delle consorterie, oltre aglialtri tre clan storici quali i«sarebbero ancora in grado - si legge a pagina 198 del documento - di insinuarsi pericolosamente nei centri nevralgici del tessuto sociale produttivo manifestando tra l'altro mire espansionistiche anche sui territori della provincia». E fra questi territori, l'Antimafia cita«L'interconnessione esistente tra le dinamiche criminali del capoluogo barese e quelle dei paesi limitrofi - scrive laa pagina 201 - caratterizza lo scenario della provincia dove la presenza dei numerosi gruppi sarebbe diretta espressione delle "agenzie mafiose" della città che perseguono tal scopo attraverso l'opera sia di mafiosi, sia di fidati referenti in loco, sia con l'affiliazione di soggetti apicali delle compagini delinquenziali operanti nei territori».A Giovinazzo, dunque, si ritrovano «qualificati referenti» dei, ma anche dei. Partiamo dal, attivo nel borgo antico di Bari. «Le fibrillazioni interne al sodalizio - è scritto - sarebbero causa del tentativo di scalata da parte di giovani leve desiderose di guadagnare posizioni di vertice. Non meno importante sotto i profili evolutivi è la scarcerazione del figlio dello storico capoclan Capriati, coniugato con la figlia del boss Stramaglia ucciso nel 2009».Passiamo al, federato ai, che «pare operativo non solo a Bari, ma anche in alcuni comuni della provincia come Altamura, Adelfia, Bitonto, Gravina in Puglia e Triggiano. La famiglia Mercante una volta attiva nel quartiere Libertà di Bari attualmente risulterebbe particolarmente indebolita oltre che a causa della recente morte del capo storico anche per l'incontrastata presenza nel quartiere del capo dei Caldarola esponente di spicco degli Strisciuglio».Secondo l'«il traffico di sostanze stupefacenti - è scritto a pagina 200 - resta una delle principali risorse per la criminalità organizzata che sfrutterebbe i canali di approvvigionamento nazionali e quelli esteri dimostrando una elevata propensione alla collaborazione con organizzazioni criminali straniere soprattutto albanesi le quali riescono a gestire, anche in forma autonoma - si legge - una fetta del particolare mercato criminale senza sovrapporsi alla malavita autoctona».Persistono, nel barese, i furti perpetrati in danno delle attività commerciali così come continuano gli incendi riguardanti vetture o attività. Suiè stato documentato il modus operandi di un gruppo che destinava le auto rubate a un centro di demolizione dove venivano smontate e immesse nel mercato parallelo.