A Giovinazzo «i Di Cosola hanno contato sull’apporto delle Istituzioni»

«Seppur debilitato,è tornato ad esercitare la sua influenza anche a, dove il sodalizio ha cercato di riconquistare un ruolo di egemonia garantendosi la complicità di». Ecco la foto dellanel primo semestre 2020, in piena pandemia.«In provincia di Bari - si legge sul dossier - la stretta contiguità territoriale e la comunanza d'interessi con le grandi consorterie mafiose del capoluogo continuano a caratterizzare le vicende criminali dei gruppi operanti in provincia, dove il controllo, a cura delle maggiori strutture mafiose del capoluogo, si esercita attraversoi clan dimostrano una forte propensione a rigenerarsi continuamente nonostante l'incessante azione repressiva dello Stato».Il, ad esempio, considerato fino a qualche anno fa uno dei più radicati nel territorio, con fortissima influenza nei comuni a sud est del capoluogo e a nord (), «sia dalle vicende giudiziarie che l'hanno interessato, sia dall'apporto del suo capo, deceduto nel 2018. La morte del boss ha infatti determinato la chiusura di una fase storica e la polverizzazione del clan, atteso che molti affiliati sono transitati nelle fila di altre consorterie».«Tuttavia e in tempi successivi - si legge a pagina 252 - il clan ha ridisegnato la sua recente configurazione, strutturata inriferibili ai congiunti (fratello e nipoti) del boss deceduto, in dissidio tra di loro per la guida del clan, quindi contendendosi il ruolo di vertice». Nello scenario descritto si collocano i «riscontri investigativi che hanno acclarato l'esistenza di "fibrillazioni interne che potrebbero concretizzare».Dunque «seppur debilitato, ilè tornato a occuparsi del controllo attraversoesercitando la sua influenza a, dove il sodalizio ha cercato di riconquistare un ruolo di egemonia garantendosi la complicità di», indagati, tra l'altro, pere colpiti dal sequestro di disponibilità finanziarie, attesa la sproporzione tra il patrimonio e i redditi percepiti dai nuclei familiari.I sodalizi di Bari, benché fortemente colpiti dalle loro alterne vicende storiche e giudiziarie, cercano di riorganizzarsi nella provincia per assumere il predominio nel controllo del territorio, dimostrando di avere capacità di inquinare taluni apparati istituzionali. «L'assunto - si legge a pagina 259 - ha trovato recente conferma in un'indagine che ha svelato come».Questi ultimi, «avendo allacciato rapporti stretti con la consorteria - è scritto - fornivano informazioni riservate "relative alle operazioni di polizia giudiziaria da compiersi e, comunque, in merito alle indagini in corso o i provvedimenti da eseguire". Quale corrispettivo per la corruttelaveniva consegnato da elementi contigui al clan a un commerciante con "funzione di trait d'union e canale di collegamento tra il sodalizio mafioso i due militari"».Ma la criminalità (aè stata rilevata la presenza di gruppi riconducibili ai) potrebbe cercare di valorizzare pure altri settori. Per concludere «il territorio continua a essere interessato da, anche se il fenomeno ha subito una flessione come per gli altri reati predatori».