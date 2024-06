«Alcuni referenti del clan Capriati opererebbero a Giovinazzo»

«I gruppi criminali che fanno riferimento alnella provincia di Bari sono stanziati nei comuni di Bitonto, Triggiano Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello e di Conversano. Alcuni referenti opererebbero a Modugno,, Terlizzi, Corato, Palo del Colle, Molfetta e a Mola di Bari».È quanto rimarca la relazione dellarelativa al semestre da gennaio a giugno 2023 nel capitolo dedicato al fenomeno criminale delle mafie pugliesi. «Lo scenario mafioso pugliese - si legge nel documento ufficiale - è costituito da una varietà di organizzazioni criminali, per lo più autonome, caratterizzate da un accentuato dinamismo, tradizionalmente distinto in tre fattispecie mafiose: la camorra barese, le mafie foggiane e la sacra corona unita».Per gli inquirenti dell«la camorra barese è contraddistinta da una pluralità di clan che, come nel modello camorristico napoletano, operano in completa autonomia, sebbene si assiste a violenti conflitti finalizzati ad affermare la supremazia di un determinato sodalizio. Il traffico di stupefacenti - rileva la- si conferma il principale interesse delle consorterie del capoluogo barese che gestiscono direttamente anche le modalità di spaccio».Non solo: «La criminalità organizzata del capoluogo - si legge ancora -, dedita pure al contrabbando, alle estorsioni, all'usura e alle scommesse illecite, mediante forme sempre più complesse di riciclaggio si dimostra capace di insinuarsi nel tessuto economico sano». Quattro i clan egemoni a Bari, per lo più corrispondenti ad altrettanti gruppi mafiosi storicamente radicati in città, con ramificazioni nella provincia:Per l«le complesse dinamiche criminali che caratterizzano Bari si riverberano, inevitabilmente, sui precari equilibri mafiosi della provincia. Le proiezioni degli interessi criminali generano un perdurante stato di fibrillazione in provincia. Le maggiori organizzazioni criminali di Bari estendono la loro sfera di influenza nella provincia servendosi di fidati referenti ovvero ricorrendo alla affiliazione di soggetti apicali di gruppi delinquenziali di stanza nei singoli comuni», è scritto.Fra questi, «i gruppi criminali che fanno riferimento al clan Capriati nella provincia di Bari sono stanziati nel comune di Bitonto, nel comune di Triggiano - rivela l'- nonché nei comuni di Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello e Conversano. Alcuni referenti opererebbero anche a Modugno,, Terlizzi, Corato, Palo del Colle (ove sembrerebbe subire l'egemonia del clan Strisciuglio e la presenza dei Cipriano), Molfetta e, infine, Mola di Bari».«La criminalità organizzata pugliese - viene spiegato - ha sviluppato nel tempo un'attitudine ad agire in contesti economici rilevanti inquinando l'economia legale mediante il riciclaggio di proventi illeciti, così come ampiamente documentato nella operazione. Tra i risultati più significativi della costante pressione dell'azione di contrasto da parte delle istituzioni, vi è, un fenomeno che ha riguardato prevalentemente i clan baresi».Il contesto criminale pugliese, dunque, «permane tuttora instabile - conclude l'- anche a causa di continue spaccature interne. Infatti, in continuità con i gravi fatti evidenziati nel semestre scorso, durante il periodo in esame si sono registrati molteplici agguati avvenuti in quasi tutta l'area metropolitana di Bari».