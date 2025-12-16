Concerto Associazione Musicale Capotorti in San Domenico
Musica

Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti

Chiesa gremita nella serata del 14 dicembre

Giovinazzo - martedì 16 dicembre 2025
Domenica 14 dicembre, la parrocchia di San Domenico a Giovinazzo ha ospitato il concerto di Natale del Coro dell'Associazione Musicale "Capotorti" di Molfetta, accompagnato dal Quartetto d'Archi.
Con loro le soprano Maria Anna Misuriello e Camilla Difonzo, ed il pianista ed arrangiatore, il giovinazzese Vito Della Valle di Pompei. L'ensemble d'archi era invece composto da Ilaria Catanzaro, Eliana de Candia ed Antonella Altamura al violino, Giuseppe Piccininni alla viola e Vincenzo Raimondi al violoncello.

Il programma di sala proposto all'interno della centralissima parrocchia giovinazzese, dal titolo "Melodie di Speranza", ha proposto brani della tradizione natalizia di grandi autori. Si è spaziato così dal "Pace a voi" di Petruzzella, al Laudario di Cortona con ben due brani, passando quindi ad un arrangiamento dall'"Angelus ad Virginem" di Willcocks, al "Bethle" di De Fidio.
Il programma di domenica 14 dicembre è poi proseguito con l'esecuzione di "The little drummer boy" di Shronen, dell'"Ave Maria" di Mascagni e del "Valzer dell'Imperatore" di Strauss. Quindi il pubblico ha seguito con coinvolgimento "La Santa Allegrezza" di Petruzzella, il "Gloriada Misa Tango" di Palmeri e il "Dormi mio bel Principino" attribuito a Mozart.

Chiusura con l'"Adeste fideles" di Willcocks, il "Laudate Dominum" ancora di Mozart, l'arrangiamento sulle note di "War is over" di Brymer ed infine la celeberrima e suonatissima in tutti i centri cittadini "Feliz Navidad" di José Feliciano.
Si è trattato di un concerto che ha saputo coniugare brani di elevato spessore a musica più alla portata di tutti, un mix perfettamente riuscito a giudicare dal riscontro finale.
