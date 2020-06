Servizio Civico 2020, riaperti termini per presentare domanda

I SERVIZI DA OFFRIRE ALLA COMUNITÀ

COME PRESENTARE DOMANDA



I TERMINI PER LA DOMANDA

Istanza per il servizio civico Documento PDF

Il Comune di Giovinazzo, dopo la delibera del Consiglio comunale del 29 aprile scorso, ha riaperto i termini per presentare domanda di ammissione alper il 2020.La decisione, specificano da Palazzo di Città, è arrivata per fornire una risposta concreta al cittadino al fine di ricoprire un ruolo attivo nella collettività, che ridia dignità alla persone, per perseguire obiettivi di contrasto alla povertà e per fornire una forma di assistenza differente dal mero contributo.Chi sarà ammesso, sarà chiamato a fornirà servizi di vigilanza presso immobili comunali, parchi e giardini, piazze, biblioteche o impianti sportivi; servizio di pulizie delle strutture pubbliche; accompagnamento su scuolabus o a persone in situazione di svantaggio; ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere per le esigenze della collettività.Gli interessati potranno presentare istanza tramite un apposito modello che vi alleghiamo a questo articolo.Dovranno altresì dichiarare di essere residenti a Giovinazzo da almeno un anno, fatta eccezione per coloro i quali abbiano maturato nell'ultimo quinquennio, tre anni di residenza; dovranno dichiarare di possedere una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai 15.000 euro l'anno (da allegare); di essere in età tra i 18 ed i 75 anni; di non essere benificiari, essi stessi o componenti del nucleo familiare, di altri contributi dell'Ente comunale né di essere destinatari di altri provvedimenti di inclusione sociale (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità ecc).Il termine ultimo per presentare la domanda scadrà il 15 giugno prossimo. La si potrà consegnare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra di Palazzo di Città. Ad ogni cittadino che presenterà uno dei servizi indicati, andrà un contributo giornaliero di 10 euro.Sotto il nostro articolo il modello da compilare.