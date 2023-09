Il Comune di Giovinazzo affida il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti

Con determina dirigenziale del settore Economico-Finanziario, il Comune di Giovinazzo ha affidato nelle scorse ore, direttamente, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma Mepa «alla società, per la durata di mesi 9, sino al 30.06.2024,mediante distribuzione di appositi buoni pasto elettronici del valore di euro 7,00, per un importo stimato di euro 30.000,00 oltre Iva al 4%».La spesa complessiva è di euro 31.200,00, comprensiva di IVA.