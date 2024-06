Avviso pubblico per famiglie numerose, incentivi economici per contribuzione spese

Con il Piano Regionale delle Politiche Familiari, la Regione Puglia ha previsto un intervento economico, compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido preadottivo, composti da cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno residenti in Puglia da almeno sei mesi, aventi un ISEE non superiore a 25.000,00 euro.ha aderito alla misura d'intervento per prevenire le condizioni di disagio economico e sociale dovuto alla numerosità dei figli a carico e mantenere il benessere familiare sostenendo i nuclei attraverso alcune tipologie di intervento, tra cui:- un contributo economico a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento della tassa comunale sui rifiuti TARI (riferiti all'unità immobiliare in cui l'istante, unitamente alla sua famiglia, ha fissata la sua residenza);- un contributo economico a titolo di rimborso del 30% delle spese sostenute per l'uso dei trasporti pubblici, certificate attraverso fatture, bollettini, ricevute, scontrini fiscali;- un contributo economico a titolo di rimborso pari al 30% delle spese sostenute in favore dei ragazzi per la frequenza di attività extrascolastiche (sportive, ludico ricreative e connesse allo studio della musica);- un contributo economico a titolo di rimborso pari al 50% delle spese sostenute per il pagamento delle utenze relative ai consumi idrici (riferiti all'unità immobiliare in cui l'istante, unitamente alla sua famiglia, ha fissata la sua residenza);- un contributo economico a titolo di rimborso pari al 50% delle spese sostenute per il pagamento delle utenze relative ai consumi di energia elettrica (riferiti all'unità immobiliare in cui l'istante, unitamente alla sua famiglia, ha fissata la sua residenza);Per ogni nucleo familiare potranno essere assegnati benefici economici fino ad un importo massimo compreso tra euro 500,00 e euro 1.000,00 differenziati in base al numero di figli fiscalmente a carico e il valore dell'ISEE.La domanda per accedere al beneficio è presente sul sito istituzionale ( https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici/13886-avviso-pubblico-programma-di-interventi-per-le-famiglie-numerose ) e va compilata e consegnata a mano al Comune di Molfetta, in Via Martiri di Via Fani 2 entro e non oltre il 4 luglio o con raccomandata A/R riportando sulla busta, a pena di inammissibilità:MITTENTE: NOME E CONGOME, INDIRIZZODESTINATARIO: COMUNE DI MOLFETTA Via Martiri di Via fani 2 – 70056 - Molfetta (Ba).OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO "Programma interventi famiglie numerose –2023"