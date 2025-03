Voucher ragazzi con spettro autistico, prorogata scadenza termini per le domande

È stata prorogatala presentazione delle domande per l'accesso aaffetti da disturbo dello spettro autistico.I destinatari del presente avviso sono le persone con disabilità e nello specifico con, residenti in uno dei due Comuni dell'Ambito territoriale Sociale di Molfetta-Giovinazzo.Per partecipare è necessario presentare la domanda secondo la modulistica disponibile e scaricabile dal sito del Comune di Giovinazzo al seguente link www.comune.giovinazzo.ba.it La domanda per il riconoscimento del voucher, con i relativi allegati, dovrà essere inviata, se si è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it (Comune capofila) riportando il seguente oggetto "Avviso pubblico rivolto alle famiglie per la presentazione di domande per l'accesso al voucher finalizzato alla fruizione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico";Oppure consegnando la domanda a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, a secondo piano di Palazzo di Città, da dove verrà inoltrata all'ufficio competente. Per la compilazione delle domande è possibile avvalersi del servizio sociale del Comune di Giovinazzo contattando la dott.ssa Anna Chiapperino allo 080.3902368. Nessuna compartecipazione economica sarà richiesta al nucleo familiare.