A Giovinazzo rilasciate un centinaio di carte d'identità negli open day

Una foto per dire grazie a tutto il personale comunale che ha lavorato il 27 e 28 aprile ed il 1° maggio per un'apertura straordinaria degli sportelli dell'ente per permettere a tante cittadine e a tanti cittadini di ritirare nuove carte d'identità e certificati elettorali in vista delle elezioni europee del prossimo giugno.«Oggi 1° maggio - ha scritto il sindaco Michele Sollecito sulla sua pagina Facebook - si conclude l'esperienza di 3 Open Day per rilascio di carte di identità e certificati elettorali (gli altri giorni erano sabato 27 e domenica 28 aprile). Ho voluto ringraziare personalmente il personale del primo settore comunale - ha spiegato - per questa bella esperienza che è stata molto apprezzata dai cittadini. Quasi un centinaio le carte di identità rilasciate finora. Questi servizi, insieme al punto di facilitazione digitale aperto alla cittadella della cultura, servono anche ad orientare il cittadino nella sfera digitale della pubblica amministrazione».