Whistleblowing, lo strumento del Comune di Giovinazzo contro comportamenti illeciti

Il Comune di Giovinazzo mette a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, un nuovo strumento per contrastare i comportamenti illeciti.Si tratta di una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingIT per le Pubbliche Amministrazioni, promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare in maniera anonima e di dialogare con il ricevente della segnalazione per approfondire ulteriormente la vicenda.