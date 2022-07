Scacchi che passione! Ottimo riscontro per il torneo della Pro Loco Giovinazzo

Il 23 luglio scorso nei quattro colonnati del suggestivo chiostro settecentesco della bellissima Chiesa di Sant'Agostino, oggi Cittadella della Cultura di Giovinazzo, si sono tenuti due tornei semi-lampo che hanno visto la partecipazione di 103 giocatori (35 promozionali e 68 agonisti) il cui livello professionale è risultato di altissima qualità.Il Presidente dell'associazione ScacchiAmo,, ha sottolineato la presenza di tanti agonisti di alto livello, anche internazionale. La provenienza dei partecipanti è stata diversificata: Ucraina, Roma, Napoli, Lecce, Brindisi, Martina Franca, Altamura, Noicattaro, Foggia e Cerignola. A rallegrare l'atmosfera anche tanti ragazzi e bambini motivati, coinvolti nella competizione, che i vertici del sodalizio di piazza Umberto I auspicano possa ripetersi nei prossimi anni.«La Pro Loco ringrazia il Comune di Giovinazzo per aver fornito la disponibilità di una magica location, la quale ha contribuito a rendere ancora più attrattivo l'evento, coinvolgendo più di trecento persone tra partecipanti e accompagnatori. Un'atmosfera serena, caratterizzata da risate ed entusiasmo ha favorito l'integrazione tra gioco e cultura. Molti visitatori hanno anche esplorato il luogo con interesse e ne hanno apprezzato la struttura architettonica».I vincitori sono stati premiati dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, dal Presidente di ScacchiAmo, Vincenzo Fiorentino, e dal Presidente della Pro Loco, Francesco Paolo Martini.Nel torneo degli agonisti (principale) questa la classifica:1) il maestro internazionale Nicola Altini;2) il maestro Fide Sergej Gromovs;3) il candidato maestro Ruggiero Martire;4) il candidato maestro Francesco Messina.Sempre nel tabellone principale, Filomena Rinaldi è stata la prima classificata tra le donne e Rocco Di Gianni ha vinto il torneo per over 60.Nel torneo promozionale si sono classificati:1)Paolo Marchese;2) Domenico Filannino;3) Gianluca Vitto.Tra le donne ha trionfato Martina Volpicella, mentre Giovanni Airoldi è risultato il primo classificato tra gli over 60.In tale occasione, la Pro Loco ha presentato alla cittadinanza il nuovo percorso formativoin linea con il Progetto Nazionale di integrazione e promozione dell'"anzianità attiva".