Con la Pro Loco Giovinazzo si impara a preparare le "scarcelle"

Continua a dare ottimi riscontri il cicloil ciclo di incontri dellache punta ad insegnare come si preparano pietanze e dolci fortemente caratterizzati dal legame col nostro territorio.La sale del convento dei Frati Cappuccini hanno ospitato il 21 marzo scorso il quarto incontro a cui si sono iscritti 11 persone. In 7 però si sono presentati per imparare a preparare uno dei dolci classici della tradizione pasquale della nostra terra:Ed è stato, come accaduto nelle occasioni precedenti, un pomeriggio di grande arricchimento. «Le partecipanti - hanno raccontato via social dall'associazione di piazza Umberto I - si sono destreggiate nella realizzazione di diverse forme e le foto dei prodotti realizzati testimoniano la riuscita della cooking Class. Vogliamo ringraziare tutti per aver partecipato e diamo appuntamento per il prossimo incontro che si terrà a maggio».Noi proviamo a raccontarvi questo pomeriggio tra sorrisi e tradizione attraverso alcuni scatti.