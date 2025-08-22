Santommaso Festival
Santommaso Festival: la seconda serata all'Eremo Club di Molfetta

Appuntamento previsto oggi, 22 agosto

Giovinazzo - venerdì 22 agosto 2025 12.54 Comunicato Stampa
Dopo il debutto esplosivo dell'8 agosto scorso, il Santommaso Festival venerdì 22 agosto (dalle ore 19:00) si appresta a riaccendere l'Eremo Club di Molfetta con una seconda serata che si preannuncia travolgente. Con un pubblico affamato di novità e un claim che è già diventato mantra"Non crederai alle tue orecchie! You won't believe your ears!", la Puglia si prepara a vivere un'esperienza sonora, dove la musica non si ascolta soltanto, si vive.

Il festival nasce su iniziativa dell'associazione Santommaso ETS, con l'obiettivo di portare sul territorio artisti affermati a livello europeo e nuove voci emergenti, in un contesto curato, indipendente e autentico. Il nome richiama simbolicamente il patrono di Giovinazzo, città in cui è nato il progetto: non in chiave religiosa, ma come allegoria dell'incredulità e dello stupore della scoperta.

A seguito del trionfo dell'adrenalinico live dei Planet Funk per l'unica data in Puglia del loro tour estivo dello scorso 8 agosto e dell'apprezzamento del pubblico per tutta la line up della serata, la seconda data del Santommaso Festival vira verso sonorità magnetiche con ospiti che esplorano il lato più intenso della musica alternativa. Headliner per l'unica data in Puglia del tour gli irlandesi The Murder Capital, alfieri della nuova scena post-punk europea. Chitarre affilate, testi profondi e socialmente impegnati e un'energia live travolgente. Forti del successo ottenuto nei loro concerti più recenti, a partire da quello del 15 agosto a Manchester con i Fontaines D.C. e di altri importanti festival europei come Pukkelpop e Lowlands, presentano Blindness, il loro ultimo album acclamato dalla critica. Prima di loro per l'unica data italiana del 2025, The Underground Youth, band nata a Manchester e ora di base a Berlino, icona della scena new wave e psichedelica. Dopo aver conquistato il pubblico cinese nel tour appena conclusosi nel Paese della Grande Muraglia, portano sul palco il loro dodicesimo album Decollage, un viaggio sonoro tra malinconia e intensità.
Per l'opening act della serata è attesa, con il suo stile intimo e ricercato, la cantautrice e polistrumentista emergente della scena italiana Gaia Banfi, che ha aperto gli ultimi concerti di Iosonouncane. L'artista sarà pronta a entusiasmare il pubblico del Santommaso Festival reduce dalla vittoria per il miglior live pochi giorni fa a Castelbuono (Palermo) del prestigioso premio "Avanti il Prossimo 2025", assegnato dalla giuria di qualità dell'Ypsigrock Festival, evento di riferimento quasi trentennale dell'area indie-alternative. Per l'occasione presenta il suo disco d'esordio La maccaia, già considerato una delle uscite più interessanti dell'anno.

Chiudono i Bordello Soundsystem di Otto Kraanen, fondatore dell'etichetta e del collettivo olandese Bordello a Parigi, con un dj set eclettico e trascinante tra synthwave, elettronica rétro e italo-disco. Il collettivo sarà per la prima volta in Puglia di ritorno dall'esibizione a Pantelleria, nel bellissimo Parco dei Sesi, dal party in barca a ferragosto ad Amsterdam e dall'evento cult a Berlino insieme ai Toy Tonics, protagonisti del dj set finale della prima serata del Santommaso Festival l'8 agosto.

Una notte di chitarre scure, beat ipnotici ed emozioni inaspettate. Il programma ricercato propone una line-up che mescola elettronica, indie, new wave e post-punk, portando per la prima volta dalle nostre parti progetti musicali acclamati dalla critica e apprezzati dal pubblico di tutta Europa.

La qualità non sarà protagonista solo sul palco, ma anche a tavola. L'area food sarà infatti curata da Cottura lenta, progetto di storytelling gastronomico ed eventi pop-up del "content designer" Gianvito Fanelli, che per l'occasione ha invitato Pantura - Storie di cibo a firmare un'offerta gastronomica locale, autentica e d'autore.

Dalla sua nascita, Cottura lenta ha messo in dialogo alcune delle realtà più originali della scena gastronomica italiana, come Salumeria Malinconico, 180 grammi, Cucina Villana, Allegra, Via Stampa, creando collaborazioni inaspettate e fuori dagli schemi.

Pantura, nato a Milano nel 2015 da un'idea di due pugliesi, si è fatto strada collaborando con importanti eventi e brand internazionali, fino a vincere nel 2025 una puntata di Foodish (il programma di Joe Bastianich sull'emittente NOVE) dedicata al miglior panino gourmet di Milano - il celebre panino con il polpo, che sarà protagonista anche al festival. Un menu di piatti gustosi, genuini e profondamente legati al territorio.

Il Santommaso Festival non è solo un evento, è una dichiarazione d'intenti. Un invito all'incredulità, alla scoperta, alla meraviglia per un pubblico che non crederà alle proprie orecchie.

Tutti gli aggiornamenti sui canali social ufficiali del festival.
