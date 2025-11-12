Tommaso Depalma
Tommaso Depalma
Speciale

Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma

Continua la campagna elettorale su temi cruciali dell'ex sindaco di Giovinazzo

Giovinazzo - mercoledì 12 novembre 2025
«Un singolo consigliere non può risolvere annosi e complicatissimi problemi della nostra terra. E quindi non dirò ciò che non potrò fare da solo. Ma farò tutto ciò che serve per migliorare la qualità e l'efficienza della Sanità in Puglia».

SANITÀ
Lo ha detto nelle scorse ore Tommaso Depalma, candidato consigliere per Forza Italia alle prossime elezioni regionali. L'ex sindaco di Giovinazzo e presidente della Federciclismo ha quindi specificato: «Ci metterò - questo posso assicurarlo ai miei elettori - serietà ed impegno per studiare, per approfondire le problematiche e poi dare il mio contributo. Non mi sento un tuttologo, sono un operaio del bene pubblico. Su questo tema così importante per i cittadini, pertanto, occorre approfondire aspetti tecnici, per i quali non ho competenze specifiche, che nell'arco di una campagna elettorale non si possono far propri. Sono però certo di poter approfondire e sviscerare tutte le problematiche e di portare nelle scelte regionali tutta la mia caparbietà di uomo che ha amministrato, ma che è rimasto dalla parte della gente».

IL LAVORO
Depalma si è quindi soffermato su un altro macrotema, quello del lavoro. «Su questo spero invece di poter portare la mia esperienza ed alcune mie intuizioni. Sono sempre più convinto, ad esempio, che la politica debba rendere possibile la catalogazione delle competenze che occorrono sui singoli sei territori provinciali e dopodiché attivarsi per la giusta formazione dei giovani, parola che abbiamo messo da parte per troppo tempo. Significherebbe - ha quindi spiegato il candidato di Forza Italia - far incontrare domanda ed offerta più celermente, capendo se il singolo candidato ad un posto di lavoro abbia le competenze richieste dall'azienda. Per chiarire ulteriormente questo passaggio: - ha rimarcato Depalma - io vedo che abbiamo tantissime ragazze e tantissimi ragazzi che frequentano l'università o fanno attività di formazione, ma che sono costretti ad andar via per trovare lavoro. Al contempo - ed è aspetto che si sottolinea a mio avviso poco - constato che vi sono sul territorio del Barese e regionale aziende che chiedono di assumere personale con specifiche competenze e non riescono ad avere questa disponibilità di risorse umane. È dunque evidente - ha concluso Tommaso Depalma - tra il percorso formativo di tanti giovani in ambito scolastico ed universitario rispetto alle reali esigenze del territorio. Allinearle, con un vero e proprio impegno a inserire le competenze di ciascuno, aiuterebbe tantissimo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, premiando anche il merito grazie alle competenze acquisite. I nostri giovani non hanno bisogno di vane promesse, ma di essere sostenuti e di avere una chance per non andar via dopo essersi formati. E concludo, con questo sistema potrebbe sempre più rientrare un maggior numero di risorse qualificate formatesi anche fuori, in percorsi virtuosi a contatto con altre realtà».
  • Tommaso Depalma
  • Elezioni Regionali Giovinazzo
Giovinazzo dice addio a Fra' Antonio Triggiante
12 novembre 2025 Giovinazzo dice addio a Fra' Antonio Triggiante
Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone
12 novembre 2025 Anche Giovinazzo in lutto per la scomparsa di Guido Di Leone
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo Speciale Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo L'incontro con gli elettori organizzato dal gruppo di NOI per Giovinazzo
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Speciale Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Il candidato consigliere del centrodestra si augura un futuro migliore per la squadra di calcio della Città metropolitana
Elezioni regionali, a Giovinazzo i vertici di Forza Italia per Tommaso Depalma Speciale Elezioni regionali, a Giovinazzo i vertici di Forza Italia per Tommaso Depalma Sala San Felice gremita per la presentazione della candidatura dell'ex sindaco
Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua Speciale Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua Il candidato consigliere di Forza Italia propone soluzioni guardando anche ad altre aree del Mediterraneo
Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma Speciale Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma L'ex primo cittadino a cuore aperto sui nodi della sua candidatura
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo Attualità Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo La nomina è giunta dalla Corte d'Appello di Bari
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo Venerdì 7 novembre in Sala San Felice ci sarà il candidato presidente di centrodestra, Luigi Lobuono
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Politica Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese Sosterrà Sabino Mangano alla presidenza della Regione
Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia
12 novembre 2025 Spunta un'altra buca pericolosa in via Gioia
Sportello di prossimità, nelle scuole di Giovinazzo il progetto contro qualsiasi forma di violenza
12 novembre 2025 Sportello di prossimità, nelle scuole di Giovinazzo il progetto contro qualsiasi forma di violenza
"Festa del donatore " della Fratres Giovinazzo: le testimonianze
11 novembre 2025 "Festa del donatore" della Fratres Giovinazzo: le testimonianze
Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi”
11 novembre 2025 Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi”
Incidente tra Terlizzi e Giovinazzo: auto si ribalta sulla provinciale 107
10 novembre 2025 Incidente tra Terlizzi e Giovinazzo: auto si ribalta sulla provinciale 107
Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
10 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”
Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo
10 novembre 2025 Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo
Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo
10 novembre 2025 Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.