Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»

si congratula con il Presidente Antonio Decaro per lo straordinario risultato ottenuto nelle elezioni regionali, auspicando che le politiche della nuova amministrazione possano sempre più incarnare i valori progressisti e valorizzare il nostro territorio.Porge poi un ringraziamento particolare a Pietro Petruzzelli che, durante la sua campagna, ha rappresentato al meglio il concetto di "voto libero" e i valori in cui PVA si riconosce. A lui, PVA e i cittadini di Giovinazzo hanno tributato con orgoglio un significativo consenso in termini di preferenze. Quando il centrosinistra è unito - il voto regionale l'ha rimarcato - gli avversari trovano poco spazio».Così in una nota apparsa anche sui canali social, il gruppo diche rincara la dose: «Netta la sconfitta del centrodestra pugliese, privo di una vera leadership e segnato da manovre opportunistiche che ne hanno compromesso la credibilità. Una disfatta che a Giovinazzo trova la sua rappresentazione nella debacle dell'ex sindaco Tommaso Depalma. L'ex primo cittadino, anche ex fedelissimo di Emiliano, è passato con disinvoltura al centrodestra guidato da Lobuono,Un trasformismo che non è piaciuto agli elettori e che conferma una deriva politica che antepone la ricerca della poltrona e delle indennità sui valori e sui principi, contribuendo a disertare la partecipazione al voto».Questa la lettura di PVA che poi rimarca: «A livello comunale, poi, l'amministrazione Sollecito (anch'egli ex candidato consigliere di centrosinistra nella Città Metropolitana solo pochi mesi fa) insieme a Depalo, sostenendo la candidatura Depalma, ha gettato via la maschera e definitivamente mostrato la sua vera natura: quella di essere una amministrazione di centrodestra!!!È per questo - sottolineano dal gruppo di opposizione - che, in vista della prossime elezioni comunali, il centrosinistra cittadino non può più continuare ad accettare ambiguità e doppi giochi. I consiglieri e gli assessori che continueranno a sostenere l'attuale traballante amministrazione di centrodestra di Sollecito saranno ritenuti, di fatto, corresponsabili delle sue scelte politiche - è una sorta di ultimatum che delinea un manifesto di intenti per il 2027 -. Una posizione del tutto incompatibile con il progetto di centrosinistra unito, che ha ottenuto un risultato straordinario in Regione e su cui, insieme agli alleati che ne condividono i valori, lavoriamo convintamente anche a Giovinazzo».