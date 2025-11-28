Depalma e Sollecito
Politica

Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»

Una nota per ringraziare Patruzzelli (non eletto) e ribadire l'esigenza di un centrosinistra unito

Giovinazzo - venerdì 28 novembre 2025
«PrimaVera Alternativa si congratula con il Presidente Antonio Decaro per lo straordinario risultato ottenuto nelle elezioni regionali, auspicando che le politiche della nuova amministrazione possano sempre più incarnare i valori progressisti e valorizzare il nostro territorio.
Porge poi un ringraziamento particolare a Pietro Petruzzelli che, durante la sua campagna, ha rappresentato al meglio il concetto di "voto libero" e i valori in cui PVA si riconosce. A lui, PVA e i cittadini di Giovinazzo hanno tributato con orgoglio un significativo consenso in termini di preferenze. Quando il centrosinistra è unito - il voto regionale l'ha rimarcato - gli avversari trovano poco spazio».

Così in una nota apparsa anche sui canali social, il gruppo di PrimaVera Alternativa, che rincara la dose: «Netta la sconfitta del centrodestra pugliese, privo di una vera leadership e segnato da manovre opportunistiche che ne hanno compromesso la credibilità. Una disfatta che a Giovinazzo trova la sua rappresentazione nella debacle dell'ex sindaco Tommaso Depalma. L'ex primo cittadino, anche ex fedelissimo di Emiliano, è passato con disinvoltura al centrodestra guidato da Lobuono, in un clamoroso voltafaccia dettato unicamente da ambizioni personali. Un trasformismo che non è piaciuto agli elettori e che conferma una deriva politica che antepone la ricerca della poltrona e delle indennità sui valori e sui principi, contribuendo a disertare la partecipazione al voto».

Questa la lettura di PVA che poi rimarca: «A livello comunale, poi, l'amministrazione Sollecito (anch'egli ex candidato consigliere di centrosinistra nella Città Metropolitana solo pochi mesi fa) insieme a Depalo, sostenendo la candidatura Depalma, ha gettato via la maschera e definitivamente mostrato la sua vera natura: quella di essere una amministrazione di centrodestra!!!
È per questo - sottolineano dal gruppo di opposizione - che, in vista della prossime elezioni comunali, il centrosinistra cittadino non può più continuare ad accettare ambiguità e doppi giochi. I consiglieri e gli assessori che continueranno a sostenere l'attuale traballante amministrazione di centrodestra di Sollecito saranno ritenuti, di fatto, corresponsabili delle sue scelte politiche - è una sorta di ultimatum che delinea un manifesto di intenti per il 2027 -. Una posizione del tutto incompatibile con il progetto di centrosinistra unito, che ha ottenuto un risultato straordinario in Regione e su cui, insieme agli alleati che ne condividono i valori, lavoriamo convintamente anche a Giovinazzo».



