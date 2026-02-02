Poliziotti aggrediti
Depalma sulle violenze di Torino: «Se aggredite, forze dell'ordine devono poter sparare»

Presa di posizione netta dell'ex sindaco ed esponente di Forza Italia

Giovinazzo - lunedì 2 febbraio 2026
«Ecco, io da un governo di centrodestra, adesso mi aspetterei una norma semplice e chiara.
Se dei manifestanti durante una manifestazione autorizzata o non autorizzata, aggrediscono altri manifestanti, forze dell'ordine o commettono atti vandalici, le forze dell'ordine devono poter sparare a questi balordi».

La pensa così l'ex sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, oggi esponente di Forza Italia, ma da sempre uomo libero di pensiero e di azione. La sua vicinanza alle forze dell'ordine è nota, ma sulle violenze di Torino, con assalti alla Polizia da parte di esponenti delle frange anarco-insurrezionaliste e dell'estremismo di sinistra, non ha dubbi e la "tocca piano". Una posizione netta, vicina a quelle di molti esponenti della maggioranza in Parlamento che invocano maggiore tutela per uomini e donne in divisa.

«Poche parole e fatti concreti - insiste -. E ovviamente tutela giudiziaria alle forze dell'ordine che andassero sotto processo. Quanto accaduto a Torino è solo figlio della debolezza delle nostre leggi», conclude amaro Tommaso Depalma.
