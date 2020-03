Sanificazione della città: gli agricoltori di Giovinazzo sono già pronti

Tutti pronti, intorno alle 18.00, insieme all'Assessore alla Polizia Locale,. Pronti per dare una mano nella sanificazione della città di Giovinazzo che partirà questa sera. Non risolverà il problema purtroppo, ma aiuterà a contrastarlo.escono dai loro fondi, luogo di lavoro e sacrificio in ogni stagione dell'anno, e scendono in campo per la città. Nella foto che vedete si preparano al lungo giro di sanificazione di ben sei aree di Giovinazzo, suddivisa a tavolino quando c'è stato da concordare come operare.Il grazie di tutta l'Amministrazione comunale in rappresentanza dell'intera città va a loro uno per uno:Il loro irroratori pronti per la città che amano, per la gente che amano, con il grazie unanime arrivato da amministratori ed opposizioni tutte (a PVA si sono uniti PD, SI e Articolo Uno).Alle 21.00 parte la sanificazione. Voi lettori restate dentro casa, fuori ci sono loro che pensano a tutto.