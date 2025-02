San Biagio, a Giovinazzo stasera il rito della benedizione della gola

Powered by

I fedeli giovinazzesi festeggeranno quest'oggi, 3 febbraio, la solennità di San Biagio. Il programma liturgico è piuttosto articolato e si svolgerà all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, curato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago.IL PROGRAMMAIl programma previsto per la giornata odierna, festività della memoria liturgica in onore di San Biagio, sarà il seguente: alle ore 8.30 si svolgerà la recita del S. Rosario seguita alle ore 9.00 dalla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, si terrà l'Adorazione Eucaristica a cui seguiranno alle ore 18.30 la recita dei Vespri e quindi la benedizione eucaristica.Alle ore 19.00 si svolgerà la Santa Messa. Al termine delle celebrazioni liturgiche, ci sarà il momento dell'atto di affidamento a San Biagio, con la tradizionale benedizione della gola, dei pani e dei taralli. Le celebrazioni liturgiche saranno officiate da padre Pasquale Rago, padre spirituale della Confraternita.