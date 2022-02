Giovinazzo celebra la solennità di San Biagio

IL PROGRAMMA COMPLETO

Quest'oggi, giovedì 3 febbraio, Giovinazzo festeggerà la solennità di San Biagio di Sebaste.Il programma liturgico è stato varato dall'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine e tutte le celebrazioni si terranno, come anticipato una settimana fa dalla nostra testata, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza delle Benedettine.La lunga giornata inizierà alle 8.30, quando il programma prevede il Santo Rosario meditato ed a seguire, alle 9.00, la santa messa. Al pomeriggio, dalle ore 16.00 vi sarà l'esposizione del SS Sacramento, propedeutica all'adorazione personale silenziosa dei tanti devoti.Alle 17.30 inizieranno i momenti clou di questa solennità con il toccante il canto del vespro e le conseguente benedizione eucaristica.Poi alle 18.00 ancora un Santo Rosario meditato, a cui farà seguito, dalle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'assistente spirituale della confraternita, nonché rettore della chiesa di San Giovanni Battista, don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta. Sarà il momento più solenne con la partecipazione di confratelli e consorelle del Carmine.Al termine della messa vespertina, avrà luogo il rituale della benedizione della gola e il dono dei taralli, simbologia consolidata nel culto del santo di Sabaste a Giovinazzo ed in tutto il meridione d'Italia, in cui ci sono molti devoti al vescovo armeno e protomartire, morto per mano dei pagani il 316 d.C.In chiesa, è bene ricordarlo, si accede solo con mascherine FFP2 e rispettando le regole del distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria in corso.