Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2026 accende i riflettori sulla creatività, la bellezza e lo stile che rendono unica la capitale della moda. Wella, Official Partner della Camera Nazionale della Moda Italiana per il mondo hair, torna nei backstage delle sfilate con una selezione dei migliori professionisti italiani del settore. Tra questi spicca Salvo Binetti Parrucchieri, punto di riferimento per l'hairstyling del territorio, che quest'anno sarà, in programma fino al 29 settembre 2025."Partecipare alla Milano Fashion Week è sempre un'esperienza straordinaria. In questa edizione si respirava un'energia creativa davvero stimolante," racconta, titolare del Salone. "I backstage sono un luogo privilegiato per cogliere ispirazioni nuove e raffinare le proprie competenze, grazie al confronto con hair stylist internazionali, modelle e celebrity. Un bagaglio che portiamo con noi ogni giorno in salone, per offrire sempre il massimo alle nostre clienti."si distingue per professionalità, talento e passione, con un approccio personalizzato e attento alle esigenze di ogni cliente. Ogni look è studiato per valorizzare la persona, partendo dai capelli come elemento distintivo, il tutto supportato dalla qualità e dall'innovazione dei prodotti