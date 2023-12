"La Bottega dei Sogni" arriva a Giovinazzo, giovedì l'inaugurazione

Social Video 2 minuti "La Bottega dei Sogni" arriva a Giovinazzo

Orari di apertura

Mattina 9-13

Pomeriggio 17-20.30

17 dicembre

24 dicembre, con orario continuato

A Giovinazzo con un sogno... in più., riconosciuto punto vendita già presente a Terlizzi (nel nuovissimo store in viale Roma 68), raddoppia e si prepara ad aprire laL'inaugurazione del nuovo negozio inavverrà questo giovedì 7 dicembre a partire dalle ore 17. Tante idee regalo, tante proposte, tra bijoux e pelletteria, per trovare l'accessorio perfetto sia per la donna sia per l'uomo.Dal lunedì al sabatoChiusi la domenica e il giovedì pomeriggioAperture straordinarie: