Il molfettese Salvo Binetti hair stylist su La7 con una nuova avventura in TV

proprietario di, approda sul canale televisivo La7 nel programmatrasmissione prodotta e realizzata da Elio Bonsignore e Me Production e in onda ogni domenica dal 7 aprile alle ore 10.10 per otto settimane.La cura dei capelli, come attività legata all'estetica e al benessere personale, è l'argomento affidato nelle prime quattro puntate al consulente d'immagine e, che, affiancato dalla conduttrice Samantha Togni, racconterà e mostrerà le ultime novità nel campo dell'hairstyling dando preziosi consigli in fatto di capelli alle persone a casa.La prima puntata è andata in onda ieri mattina, mentre le prossime saranno trasmesse su La7 nelle giornate 14, 21 e 28 aprile."Mi sento entusiasta di condividere la mia esperienza e passione con le persone che seguono da casa il programma - dichiara- Sono felice di poter portare la mia idea di hairstyle ad un pubblico molto più ampio, dopo la mia esperienza a Telenorba questa di Amarsi un po', Istruzioni per l'uso su La7 è un'opportunità irrinunciabile di crescita personale e professionale".da Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre conosciuti come luoghi del "benessere" e del "buon vivere", i due conduttori condivideranno esperienze ed attività dedicate alla ricerca dello star bene, scrivendo, settimana dopo settimana, un piccolo libretto d'istruzioni per "Amarsi un po".Contesto perfetto per valorizzare l'esperienza professionale di, profondamente legata alla Puglia. Successivamente fonda il brandche conta una rete di saloni nel territorio pugliese. La sua esperienza professionale è inoltre arricchita da partecipazioni a grandi eventi come Olimpiadi di Londra (2012) e Milano Fashion Week.Per maggiori informazioni:Salvo Binetti Parrucchieri ha sede a Molfetta, Via Bettino Craxi, 5, e a Bari, Via Andrea da Bari, 74