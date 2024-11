Salvo Binetti a Promessi Sposi 2024: «Il look più scelto? Quando esalta la naturalezza»

È stato un appuntamento immancabile per tutti i futuri sposi quello del Salone Internazionale del wedding "Promessi Sposi", che anche quest'anno si è svolto a Bari negli spazi della Fiera del Levante, richiamando esperti e professionisti del settore. Dal 31 ottobre al 3 novembre la squadra dei saloni Salvo Binetti Hair Artist è stata presente in fiera con uno stand dedicato per presentare tutti i pacchetti dedicati alle future spose e incontrare le coppie che hanno partecipato all'evento nei quattro giorni, alla ricerca di consigli e ispirazione per il loro giorno più bello.Tra proposte classiche e suggestioni più accattivanti e originali, nell'ambito dell'hair styling Salvo Binetti non ha dubbi: «Il look vincente è quello che esalta al meglio l'unicità della sposa e la sua naturalezza». Alla ricerca dei trend per la prossima stagione, l'hai artist molfettese – attivo con due saloni a Molfetta e Bari – consiglia di abbracciare un look semplice, con cui sentirsi a proprio agio: «Si sta andando in una direzione sempre più naturale rispetto al passato. Sono proprio le spose a richiedere look semplici, che possano rispecchiare la loro personalità, senza eccessi».Un'altra tendenza che trova sempre maggiori conferme e richieste è quella del cambio acconciatura: «È un'occasione irripetibile per stupire gli ospiti e anche per adeguare il look ai vari momenti della cerimonia», spiega Binetti.«Ciò che da sempre consigliamo alle spose – aggiunge – è di fare una scelta di cuore, perché la vera tendenza è ciò che ti fa stare bene, che ti fa sentire al meglio con naturalezza. Anche in una giornata così speciale, l'acconciatura racconta chi sei, nella tua unicità».Per Salvo Binetti è stata anche l'occasione per curare i look di tante modelle che hanno calcato la passerella di "Promessi Sposi" e anche di alcuni nomi noti come Francesca Tocca, show girl e ballerina di "Amici", l'influencer e attrice Delia Duran e la presentatrice ufficiale del Bridal Show, Miss Italia 1999, Manila Nazzaro.