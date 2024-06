In piazza Sant'Agostino c'è "Panzerotti nel Cuore"

Per gli amanti del cibo della tradizione l'appuntamento è fissato per le 19.00

Si avviano alla conclusione i festeggiamenti a Giovinazzo in onore del Sacro Cuore di Gesù, organizzati dall'omonima associazione maschile guidata dal presidente Michele Depalo.Questa sera, sabato 29 giugno, spazio ad un evento conviviale che cementerà ancor di più i fedeli giovinazzesi della parrocchia Sant'Agostino. Proprio in piazza Sant'Agostino si terrà "Panzerotti nel Cuore", una degustazione di uno dei prodotti culinari più amati e forse rappresentativi del Barese. L'intera comunità parrocchiale si riunirà a partire dalle 20.00, al termine della messa vespertina del sabato. Ad allietare la serata ci sarà il gruppo R.E.G. che si esibirà in brani della discografia italiana anni '60, '70, '80.Sarà festa e sarà tutto con fini solidali. Poi, domani, domenica 30 giugno, la messa solenne sul sagrato della chiesa a chiudere un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.