Sacro Cuore di Gesù, stasera la messa solenne sul sagrato di Sant'Agostino

Si chiuderanno questa sera, domenica 30 giugno, i solenni festeggiamenti in onore dela Giovinazzo. Alle 19.00 sarà celebrata la messa solenne sul sagrato di Sant'Agostino, officiata dal parroco, don Cesare Pisani.La celebrazione eucaristica (in foto quella di qualche anno fa) di questa sera concluderà di fatto il mese dedicato al Cuore di Gesù dalla Chiesa Cattolica e sarà l'occasione per un ulteriore momento di spiritualità condivisa.La messa segue una serata conviviale dal titoloin cui l'intera comunità parrocchiale si è ritrovata a preparare e degustare uno dei prodotti simbolo della produzione della Terra di Bari per motivi anche solidali.Il variegato cartellone di eventi, popolari e liturgici, varato dall'associazione maschile "Sacro Cuore di Gesù" guidata dal presidente Michele Depalo ha visto quest'anno fondersi tradizione (liturgia e fuochi pirotecnici) con alcuni elementi di novità, cercando di rispettare le esigenze di tutti e sempre in coordinamento con lo stesso don Cesare, guida spirituale.