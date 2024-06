"Panzerotti...nel cuore" in piazza Sant'Agostino - LE FOTO

14 foto Panzerotti nel cuore Gianluca Battista

È scattata regolarmente alle 20.00 la manifestazioneorganizzata dall'nell'ambito dei festeggiamenti che vanno concludendosi nella parrocchia Sant'Agostino.Tante le volontarie ed i volontari che stanno friggendo chili di panzerotti nei locali della parrocchia adiacenti alla Cittadella della Cultura, consegnandoli a tanti giovinazzesi in comodi sacchetti per pochi euro che serviranno a supportare attività solidali.In tanti si sono spesi per una iniziativa che sarà corroborata dall'esibizione dei R.E.G., col loro repertorio anni '60,'70 e '80 che pesca non solo nel vasto panorama italiano, ma anche nei grandi classici della musica pop internazionale. E domenica c'è la santa messa sul sagrato per chiudere i festeggiamenti.Noi vi raccontiamo questo inizio di serata, che non spazzerà via il malumore per l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 ma aiuterà a farlo passare prima.