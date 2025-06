Sacro Cuore di Gesù: il programma completo a Giovinazzo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Dopo la Madonna delle Grazie e Sant'Antonio, feste popolari intervallate dalla solennità del Corpus Domini in programma domenica 22 giugno, i fedeli giovinazzesi attendono con ansia la terza festa estiva, quella dedicata alorganizzata dall'omonima associazione e che vedrà il suo programma liturgico svilupparsi nella parrocchia Sant'Agostino.Di seguito vi riportiamo il programma completo degli eventi liturgici e civili varato dallo staff del presidentesotto la guida spirituale ed il coordinamento diOre 8.00 e 9.15 - Santa Messa e Novena.Ore 18.15 - Santo Rosario meditato.Ore 18.45 - NovenaOre 19.00 - Santa MessaOre 18.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Ignazio De Nichilo.Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Roberto De Bartolo - Vicario Foraneo di Terlizzi.Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Luigi Ziccolella.Ore 20.00 - Percorso di avvicinamento al Consiglio Pastorale con la biblista prof.ssa Rosanna Virgili.Solennità del SS Corpo e Sangue di CristoOre 19.00 - Messa solenne presieduta da don Cesare Pisani. A seguire processione cittadina del Corpus Domini.Ore 19.00 - Messa solenne presieduta dal vescovo, mons. Domenico Cornacchia.Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Silvio Bruno della parrocchia San Domenico in Molfetta.Ore 20.00 - Live Music del gruppo "Vocal Art Ensemble & Ugo Nanni".Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Beppe De Ruvo, socio onorario e parroco della Madonna della Rosa in Molfetta.Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da fra' Andrea Viscardi, superiore del Convento Cappuccini Giovinazzo.Solennità liturgica del Sacro Cuore di GesùOre 8.00 - Santa Messa.Ore 9.15 - Santa Messa. Al termine esposizione del SS Sacramento sino alle 11.00.Ore 17.30 - Nuova esposizione del SS Sacramento ed adorazione personale.Ore 18.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettesee".Ore 18.15 - Canto dei Vespri e benedizione eucaristica.Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da don Ignazio De Nichilo.Ore 19.00 - Santa MessaOre 20.00 - In piazza Sant'Agostino "Music flow" - I grandi successi degli anni '80.Festa esterna del Sacro Cuore di GesùOre 8.00 - Lancio di razzi pirici dal Molo di Levante.Ore 8.30 - Santa MessaOre 10.30 - Santa Messa presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione Maschile "Sacro Cuore di Gesù" e all'"Apostolato di Preghiera". Benedizione degli scapolari dei nuovi associati.Ore 18.45 - Santa Messa presieduta da don Alberto De Mola, nuovo sacerdote con la partecipazione delle Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Al termine solenne processione per le strade della città, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo. Al rientro dell'effigie, sul sagrato di Sant'Agostino, canto del "Te Deum".piazza Sant'Agostino, via Marconi, via De Deo, via Trieste, via Venezia, via Cairoli, via Ten. Piscitelli, via Bovio, via D'Azeglio, via Marconi, via Sasso, via Gioia, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini, via Vittorio Veneto, via Daconto, via Balilla, rientro in chiesa da piazza Sant'Agostino.Ore 19.00 - Santa Messa di ringraziamento. Al termine consegna del premio "Bontà Sacro Cuore di Gesù".