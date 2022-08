Il programma e le informazioni per parteciparvi

Programma

«Gonfiate le ruote, fate il pieno di energie e di voglia di esplorare...vi aspettiamo numerosi per la XXIV edizione dellaL'annuncio del direttivo dell'associazione culturale, guidata dal presidente Vito Fumai, è eloquente. Torna alle 17.00 di sabato 6 agosto l'appuntamento atteso con la pedalata nell'agro giovinazzese, con i partecipanti che saranno guidati da esperti di storia locale.Un'esperienza che si ripete, mai uguale alle precedenti, e che è una delle manifestazioni più longeve dell'intero panorama dell'Estate Giovinazzese, il cartellone di eventi patrocinato dal Comune di Giovinazzo.Ci si può iscrivere sabato stesso, giungendo in piazzetta Stallone alle 16.45.- ore 16.45: raduno ed iscrizioni presso la velostazione (piazza Padre Stallone, nei pressi della stazione)- ore 17.00: partenzaL'itinerario prevede tre tappe:1ª tappa Chiesa della Misericordia (con visita guidata all'interno);2ª tappa Torre Pietre Rosse;3ª tappa Chiesa di Santa Lucia (con visita guidata all'interno) + ristoro acqua.- rientro previsto per le ore 19.30.