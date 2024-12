Tre weekend con le mostre-mercato natalizie curate dalla Touring Juvenatium

Dopo il grande successo degli anni precedenti, laorganizza la quarta edizione dellaa Giovinazzo.«Siamo fortemente convinti - spiegano dall'associazione presieduta da Vito Fumai - che questa manifestazione, pensata sia per gli adulti che per i bambini, sia un'occasione per vivere a pieno la magica atmosfera natalizia; l'obiettivo dell'Associazione è inoltre quello di promuovere la laboriosità degli artisti artigiani locali che meritano tutto il nostro sostegno. Quest'anno siamo ancora più convinti che non sia solo una mostra, che non sia solo un mercatino, ma si tratti di una vera e propria esperienza immersiva nell'atmosfera più magica dell'anno: il Natale! Luci, suoni, colori e splendide realizzazioni di più di 20 artisti/artigiani che con le loro mani hanno confezionato meravigliose creazioni per far rivivere questa magia nelle nostre case e per regalarne un po' ai nostri cari e perché no anche a noi stessi».La rassegna quest'anno si arricchirà di un evento collaterale ovvero lasotto la direzione artistica di Alessandro Cavaliere e Pino Pace Potenzieri.«L'idea di realizzare una mostra dedicata al santo di Myra nel periodo di Natale ha il suo perché - scrivono ancora dall'associazione Touring Juvenatium -. La figura di San Nicola è avvolta nel mistero: difficile separare l'uomo dalle molte leggende che circolano sul suo conto. Prima di ogni cosa la sua ricorrenza, il 6 dicembre , una data che preannuncia le festività natalizie , poi il legame che ha questa figura con il presepe Napoletano, che molti non conoscono, le origini di Santa Claus e tante altre curiosità tra storia e leggenda».