Scrittura ed arte, la Touring Juvenatium nelle scuole

da anni promuove nei Comprensivi Scolastici di Giovinazzo due progetti:per gli alunni di quinta classe eper gli alunni di quarta classe.Il progettodestinato ai bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola primaria, giunto alla IX edizione, quest'anno ha come titolo "Nonna/o mi racconti una storia?... Emozioniamoci!". Esso è finalizzato a stimolare i rapporti intergenerazionali e a sostenere la valenza sociale e culturale dei nonni, raccogliendone le memorie e condividendone i valori. I nonni svolgono molti ruoli in questo progetto: rappresentano le fonti, dei veri e propri motivatori che, raccontando con emozione i loro ricordi, accendono nei bambini la voglia di scoprire e conoscere dettagli, usi, tradizioni che appartengono al passato, ma per loro nuovi ed affascinanti.Il progetto "Esperienza d'Arte" destinato ai bambini che frequentano le classi quarte della scuola primaria, giunto alla III edizione, quest'anno ha come titolo "Nature morte: Paul Cèzanne" ed è condotto dall'artista Elisa Raguseo coadiuvata dai soci della Touring. Intento del progetto non è solo di far conoscere l'artista e le sue opere, ma è soprattutto quello di avvicinare i bambini ai materiali e alle tecniche pittoriche allo scopo di incoraggiarli ad esprimere la propria emotività e la propria creatività.Come ogni anno i progetti presentati alle scuole dall'Associazione Touring Juvenatium ODV rappresentano una visione trasversale della formazione di ciascun alunno, notevolmente considerata dai Dirigenti scolastici e apprezzata tanto dagli insegnanti quanto dai bambini e dalle famiglie. I progetti si svolgeranno nel corso dell'intero anno scolastico e si concluderanno con manifestazioni ad hoc.Tutte le info sulla pagina Facebook dell'associazione.