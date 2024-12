Natale 2024, la Touring Juvenatium prepara due serate musicali

Doppio appuntamento musicale in altrettante domeniche per la, l'associazione culturale guidata da Vito Fumai. Di seguito il comunicato integrale:«Il Natale è senza dubbio la festa più magica dell'anno tra luci e colori. La parola Natale evoca subito momenti di festa e condivisione in famiglia, grandi tavolate ricoperte di prelibatezze e giocate a carte con amici e parenti.Ma il periodo natalizio è soprattutto il tempo della riflessione. Ogni anno il Natale ci offre l'opportunità di fermarci, di riposare, di riflettere, opportunità che difficilmente cogliamo data la frenesia che caratterizza ormai le vite di noi tutti.Con il progettogli associati dellahanno pensato di condividere gioiosamente con la comunità un momento di riflessione in attesa del Santo Natale. In che modo? Nel modo più piacevole, più sereno e forse più efficace: attraverso racconti e canti natalizi della tradizione nazionale e locale.Vi aspettiamo dunque:Domenica 15 dicembre – ore 19.30 – Parrocchia Sant'Agostino;Domenica 22 dicembre – ore 19.30 - Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini».