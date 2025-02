Rubata un'auto dal parcheggio di via Fossato appena inaugurato

Un'auto, una, è stata rubata a Giovinazzo nella notte fra domenica e ieri nel parcheggio di via Fossato, inaugurato solo due mesi fa, il 13 dicembre scorso. E col suv, letteralmente sparito dall'interno dell'area compresa tra piazzale Leichardt e via Salvemini, è stata danneggiata anche la barriera automatica.Tra sconforto e incredulità, il proprietario - il furto è avvenuto intorno all'01.00 - ha sporto denuncia aidella. Al vaglio dei militari le immagini dell'impianto di videosorveglianza del parcheggio. Il progetto, finanziato dai fondi del, ha comportato l'abbattimento della scuola Pansini e la realizzazione di un'area riservata ai residenti della zona a traffico limitato del borgo antico per decongestionare i luoghi dal traffico veicolare.sono gli stalli a striscia blu accessibili a tutti nella parte perimetrale esterna, mentre, nell'area interna al muretto a secco, sono accessibili solo ai residenti del centro storico autorizzati alla sosta nella zona a traffico limitato della città vecchia. Su uno di questi, era parcheggiato il suv preso di mira. Le auto, spiegano gli inquirenti, vengono infatti rubate in base alla precisa richiesta che giunge dei pezzi di ricambio. E i profitti generati da questo business sono in forte crescita.Un fenomeno in fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e unain grado di ripulire i pezzi fra i vari demolitori compiacenti, utilizzando documentazione solo apparentemente lecita.