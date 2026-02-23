Furto d’auto in pieno centro a Giovinazzo. E il video spopola sul web

Quattro uomini a volto coperto che rubano un'auto parcheggiata a Giovinazzo, in pieno centro. È ciò che vede in un video di pochi secondi, diventato virale in poco tempo e che documenta quanto accaduto ieri sera nei pressi della villa comunale, dove si è consumato l'ennesimo furto di auto sul quale indagano iI fatti risalgono attorno alle ore 21.00 di ieri, quando dalle immagini immortalate da un passante si notano tre uomini vestiti di scuro, col volto coperto e con una torcia frontale sulla testa che, usando uno dei tanti suv della, riescono a spingere unaparcheggiata in piazza Garibaldi. Il modus operandi è quello solito - la manomissione della centralina e la "spinta" per la messa in moto - e a niente sembrano servire gli antifurti e i block system. Infine, la rapidissima fuga.La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari e nella sesta provincia pugliese. Il tutto, poi, davanti ai residenti, agli automobilisti e ai passanti, uno dei quali ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Il video dura 14 secondi, mentre le immagini alimentano la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiore sicurezza e più controlli, specie nelle ore notturne.Non è la prima volta, appunto, e con ogni probabilità non sarà nemmeno l'ultima, in un'area metropolitana sempre costretta a fare i conti con l'ondata crescente di furti d'auto. Sull'episodio, come da prassi, sono al lavoro i militari dellacittadina. Al vaglio anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.