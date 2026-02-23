Il furto avvenuto in piazza Garibaldi
Cronaca

Furto d’auto in pieno centro a Giovinazzo. E il video spopola sul web

L'ennesimo episodio ieri sera nei pressi di piazza Garibaldi. Ladri in fuga con una BMW X2, indagano i Carabinieri

Giovinazzo - lunedì 23 febbraio 2026 12.15
Quattro uomini a volto coperto che rubano un'auto parcheggiata a Giovinazzo, in pieno centro. È ciò che vede in un video di pochi secondi, diventato virale in poco tempo e che documenta quanto accaduto ieri sera nei pressi della villa comunale, dove si è consumato l'ennesimo furto di auto sul quale indagano i Carabinieri.

I fatti risalgono attorno alle ore 21.00 di ieri, quando dalle immagini immortalate da un passante si notano tre uomini vestiti di scuro, col volto coperto e con una torcia frontale sulla testa che, usando uno dei tanti suv della BMW, riescono a spingere una BMW X2 parcheggiata in piazza Garibaldi. Il modus operandi è quello solito - la manomissione della centralina e la "spinta" per la messa in moto - e a niente sembrano servire gli antifurti e i block system. Infine, la rapidissima fuga.

La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati a Giovinazzo: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in ogni dove a nord di Bari e nella sesta provincia pugliese. Il tutto, poi, davanti ai residenti, agli automobilisti e ai passanti, uno dei quali ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Il video dura 14 secondi, mentre le immagini alimentano la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiore sicurezza e più controlli, specie nelle ore notturne.

Non è la prima volta, appunto, e con ogni probabilità non sarà nemmeno l'ultima, in un'area metropolitana sempre costretta a fare i conti con l'ondata crescente di furti d'auto. Sull'episodio, come da prassi, sono al lavoro i militari della Stazione cittadina. Al vaglio anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

Altri contenuti a tema
