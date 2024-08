Auto rubata a Molfetta, ritrovata dalla Metronotte sulla Giovinazzo-Terlizzi

Gli uomini della, nella notte scorsa, hanno ritrovato un mezzo rubato. Un'auto, una, è stato rinvenuta da una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia durante un quotidiano servizio di pattugliamento del territorio che s'estende sino alla frazione di Calendano e ai comuni di Corato e di Terlizzi.I vigilantes, nel corso dei consueti controlli disposti fra la città e le campagne e in particolar modo durante un'attività di vigilanza per la prevenzione e repressione dei reati, nell'effettuare un'ispezione in un viale interpoderale adiacente la strada provinciale 107 fra Terlizzi e Giovinazzo, hanno notato la presenza del mezzo: ad attirare l'attenzione, la sua posizione. A questo punto l'operatore in servizio, attraverso la centrale operativa, ha prontamente allertato il centralino deiI militari della, intervenuti sul luogo indicato in pochi attimi, hanno svolto i rilievi di propria competenza, riscontrando come l'auto fosse oggetto di furto denunciato all'incirca un mese addietro a Molfetta. Era stata parcheggiata lì, forse dopo qualche azione criminale. Difficile ipotizzare che fosse pronta per essere cannibalizzata. Significa niente più motore, volante, navigatore, plance, pezzi di carrozzeria, fari e centraline ripuliti nei circuiti dei demolitori compiacenti.Gli investigatori, infatti, parlano di una piaga del territorio. Un fenomeno in grande fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto delle vetture, lache le seziona e unache ripulisce i pezzi fra vari demolitori compiacenti.