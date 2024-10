Rompono il vetro di un'auto, ma passa la Polizia Locale. Furto sventato

Tentato furto d'auto a Giovinazzo, lainterviene e sventa il colpo: i banditi, infatti, volevano rubare una, ma il raid è sfumato solo per una manciata di minuti. E sono stati tallonati per chilometri. Qualcosa di più di un semplice inseguimento: un tentativo di mettere "l'avversario" fuori combattimento.I fatti sono avvenuti ieri sera, in via Dickinson, dove l'attenzione di una banda di balordi s'è concentrata su unadi recente immatricolazione: il mezzo è stato forzato (vetro infranto e blocco d'accensione sbloccato) e con ogni probabilità sarebbe stato cannibalizzato, se il furto fosse riuscito, trattandosi di uno dei veicoli più gettonati sul mercato. Il passaggio di una pattuglia, però, già in zona nell'ambito dei consueti controlli urbani, ha mandato all'aria i piani dei malviventi.Gli agenti hanno notato uno dei banditi accovacciato, volto coperto e ginocchia a terra. Stava armeggiando. Alla vista delle divise, ha preferito battere la ritirata: è salito sull'auto dei complici - un'- e con loro s'è dato alla fuga in via delle Filatrici, via Devenuto, via Molfetta e sul cavalcavia che porta a Cola Olidda. L'inseguimento è proseguito, infine, sulla strada provinciale 107 per Terlizzi, dove la banda è riuscita a far perdere del tutto le proprie tracce, dileguandosi.La, tornata successivamente in via Dickinson, ha effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Al vaglio degli agenti, in attesa della denuncia della proprietaria, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area, mentre resta alta l'allerta degli investigatori su una vera e propria piaga della zona.