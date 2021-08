Estate Giovinazzese: burattini in Villa ed una presentazione di un libro alla Vedetta

Sono due gli eventi che caratterizzeranno questo lunedì 9 agosto a Giovinazzo.Dalle 19.30 gioia pura per bimbi ed anche per molti genitori che hanno contattato la nostra redazione nei giorni scorsi. In Villa Comunale "Giuseppe Palombella", infatti, torna alle 19.30Un appuntamento atteso e che rappresenta la perpetrazione di una nobile arte che, nell'interesse dei piccoli, non conosce decadenza.Con inizio alle ore 19:30, presso La Vedetta sul Mediterraneo, in via Marco Polo, nel centro storico, si terrà la presentazione del libroscritto da Gaetano Appeso (Antonio Dellisanti Editore, con 48 illustrazioni a colori)., è un autore pluripremiato è stasera racconterà le sue "storie dai confini del mondo". Modererà l'incontro Ileana Spezzacatena, voce in parola sarà la Prof.ssa Rossella Vastano.