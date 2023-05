Eventi estivi a Giovinazzo, pronto il bando per parteciparvi

È consultabile sul sito online del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , il bando pubblicato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo per selezionare e pianificare progetti culturali da realizzare perLe proposte, che possono spaziare in vari ambiti, dal teatrale al musicale, dal cinematografico al letterario, passando per lo sport e l'enograstronomia, dovranno avere un impatto rilevante per la crescita socio-culturale della comunità e dovranno suscitare interesse sia per i cittadini sia per i turisti che scelgono Giovinazzo come tappa nel periodo delle vacanze.Sul sito del Comune è possibile prendere visione delle condizioni previste per la partecipazione e scaricare i relativi moduli. Le domande per partecipare all'avviso pubblico potranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it oppure depositate a mano all'Ufficio Protocollo al II piano di Palazzo di Città«L'Estate giovinazzese 2023 sarà caratterizzata da una programmazione fortemente voluta da questa Amministrazione che prevede, tra le tante proposte, eventi culturali di rilievo nazionale capaci di dare ulteriore lustro e visibilità alla città oltre che attrarre un target nuovo e diverso di visitatori, cercando di garantire qualità nell'offerta culturale - spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo,- Inoltre, con questo avviso pubblico, apriamo alle istanze delle associazioni e degli organizzatori di iniziative culturali e di promozione della città che ringrazio sin da ora per la capacità progettuale e per la collaborazione sinergica tra loro anche attraverso la nuova Consulta della Cultura. Per noi, ogni anno, è una nuova sfida. L'attenzione per Giovinazzo è in continua crescita e noi vogliamo proporre a chi viene a trovarci una città ospitale in grado di stimolare e sorprendere il visitatore con eventi di qualità».