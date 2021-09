Tutti gli appuntamenti di settembre dell'Estate Giovinazzese

Il Comune di Giovinazzo ha reso noto nelle scorse ore il programma di eventi di settembre inseriti nel cartellone dell'Estate Giovinazzese, varato dall'Assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Il primo appuntamento si è già tenuto ilscorso all'interno della rassegna curata dall'Arci Tressett "L'Italia che non si vede". Nei giardini della scuola primaria e dell'infanzia "San Giovanni Bosco" è stato infatti proiettato "Letizia Battaglia - Shooting the mafia" di Kim Longinotto, con l'intervento di Libera Giovinazzo. Il programma sarà completatonella stessa cornice con inizio alle ore 21.00 ed accesso dalle 19.30, con le proiezioni di "Santa Subito" di Alessandro Piva e di "Il pianeta in mare" di Andrea Segre.Fine settimana dedicato alla poesia invece quello delIl 4, alla Vedetta sul Mediterraneo, torna "Poesie al balcone", la manifestazione curata dall'associazione Tracce, giunta alla sua XVI edizione. Ingresso con green pass e inizio previsto per le ore 19.30.Domenica 5 settembre, dopo il prologo molfettese del sabato, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II si terrà l'XI edizione della Notte Bianca della Poesia, la rassegna dedicata ai versi più importante del Mezzogiorno, organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Si parte alle 19.00.Iltoccherà alla "Cicloturistica tra i casali" organizzata dall'associazione Bike the charms. Il 15 settembre sarà recuperato in piazzale Leichardt lo spettacolo per i più piccoli del Carro dei Comici di Molfetta, dal titolo "La gatta marasca" da "Le fiabe pugliesi di Saverio La Sorsa". Si incomincia alle 18.30.Ilsarà la volta del docufilm "Jonio", proiettato sulla Vedetta sul Mediterraneo in una serata curata dall'omonima associazione. Accesso dalle 19.00, proiezione fissata per le 19.30.L'Estate Giovinazzese 2021, edizione che sarà ricordata come quella ai tempi del Covid, frutto di mille salti mortali delle associazioni e dell'assessorato, si concluderà ilcon due eventi. Al mattino, alle ore 10.00, ci sarà la manifestazione "Giovinazzo terra di passo", curata da Culturaly all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella", mentre a sera, a partire dalle 19.30, ancora una volta alla Vedetta sul Mediterraneo, si aprirà la mostra "Mare e arte" e contestualmente al vernissage avrà luogo la presentazione del libro "Isolario mediterraneo" di Fabio Fiori.