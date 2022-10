"Natale al centro": aperte le adesioni per il cartellone delle festività a Giovinazzo

L'assessora Piscitelli: «Attivati in tempo per realizzare ricco programma che coinvolga associazioni, terzo settore e commercio»

Sono già aperte le adesioni per partecipare all'Avviso Pubblicoal fine di selezionare e pianificare le proposte progettuali da inserire nel cartellone degli eventi delle prossime festività natalizie, a partire dal 1° dicembre 2022 e sino all'epifania.L'assessora alla Cultura e al Turismo,sottolinea: «L'obiettivo è quello di realizzare un ricco programma di iniziative natalizie a Giovinazzo, attivandoci per tempo e cercando di coinvolgere tutto il mondo associativo, del terzo settore ed il tessuto commerciale della città, al fine di attrarre visitatori e proporre un calendario di attività che coinvolga tutti. Il nostrorappresenta quindi una vera ripresa dopo gli ultimi due anni di pandemia e restrizioni, augurandoci quindi che non vi siano sviluppi negativi dell'emergenza in corso e si possa tornare alla tradizionale offerta culturale anche in occasione del Natale».Le proposte progettuali dovranno avere per oggetto la programmazione di eventi e iniziative di natura aggregativa con aspetti ricreativi e sociali, sostenibili dal punto di vista ambientale, nell'ambito teatrale, letterario, musicale, cinematografico, artistico, di promozione sportiva e ricreativa, di promozione della tradizione enogastronomica ed inerenti lo sviluppo turistico del territorio.Le domande, debitamente compilate utilizzando i modelli predisposti dall'Ente, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2022.Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli, l'avviso integrale, pubblicato all'Albo Pretorio online, è consultabile al seguente link: