Fuochi pirotecnici, interdetto accesso ai due moli: gli orari

La decisione per permettere in sicurezza l'allestimento del programma serale

Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, il Comitato Feste ha reso noto quest'oggi, domenica 18 agosto, giornata dei festeggiamenti esterni in onore di Maria SS di Corsignano, i due moli, di Levante e Ponente, saranno interdetti ai bagnanti dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 17.00 in poi.Il tutto in ottemperanza alle disposizioni di legge e per permettere la preparazione e la realizzazione dello spettacolo pirotecnico serale. Proprio l'8 agosto scorso era arrivato il via libera della commissione prefettizia per spettacoli pirotecnici dall'ultimo segmento del Molo di Levante. Autorizzazione che individua permanentemente un sito idoneo a fuochi pirici di media portata.