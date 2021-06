4 foto Rifiuti, conferimenti impropri: 2 multe della Polizia Locale

Maggiori controlli e sanzioni salate. Tolleranza zero dellaper il conferimento improprio dei rifiuti, il mancato rispetto dell'obbligo di separare i rifiuti urbani per le utenze non domestiche e, in particolar modo, nei confronti di chi ​continua ad abbandonare sacchetti di rifiuti in modo selvaggio nelle campagne.elevate negli ultimi giorni dal: gli agenti diretti dal maggiore, nell'ambito dei controlli ambientali per contrastare il fenomeno del conferimento improprio dei rifiuti, hanno svolto dei controlli mirati a nord e a sud della città, fra Cola Olidda e via Toselli, accertando la presenza di due ammassi di rifiuti. A quel punto hanno iniziato ad aprire le buste di immondizia a caccia di indizi per risalire in breve tempo ai responsabili. E li hanno trovati.Dopo alcune verifiche, effettuate in collaborazione con gli operatori dell', gli agenti hanno elevato, da, nei confronti di altrettante persone, indispensabili per correggere i comportamenti di coloro che con scarso senso civico rimangono insensibili alle attività di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani. Un'altra sanzione pecuniaria, di, è stata elevata per l'abbandono di rifiuti nelle campagne, in particolare in località Pedestone.I controlli sull'abbandono ed il conferimento improprio di rifiuti da parte della, che si avvale del sempre più sofisticato sistema di(in continuo potenziamento), proseguiranno. L'obiettivo è disincentivare un meccanismo che reca ai cittadini non solo un danno ambientale, ma anche economico.