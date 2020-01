Rifiuti abbandonati nelle campagne, il Comune avvia pulizia straordinaria

LA RISPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

TELECAMERE NELL'AGRO

Un nostro crudo reportage sulle condizioni in, pubblicato dalla nostra redazione il 7 gennaio scorso, aveva riacceso i riflettori sulla situazione dell'agro. Tantissimi i rifiuti accatastati, di ogni genere e dimensione, spesso dati alle fiamme anche su commissione. Una situazione che aveva esacerbato gli agricoltori della zona che ci avevano scritto. Pronta, la nostra redazione si era recata in loco ed il 5 gennaio scorso aveva fotografato una situazione certamente non da Paese civile. Intanto, però, le istituzioni locali avevano sin dalla scorsa estate avviato un monitoraggio concreto di tutto l'agro, con un lavoro portato avanti dall'Assessore alla Polizia Locale,dal Vicesindaco, con l'ausilio del Corpo diDa venerdì 10 gennaio gli operatori dell', insieme con gli agenti della, inizieranno la pulizia delle campagne giovinazzesi.Si tratta del quarto intervento di pulizia straordinaria dell'agro così come previsto dal contratto tra ile la società di gestione di igiene e spazzamento urbano.«L'intervento è successivo ad una puntuale ricognizione e mappatura di tutto l'agro giovinazzese che purtroppo ha evidenziato la folle, assurda, inqualificabile, infame e vergognosa situazione di abbandono criminale dei rifiuti», dichiara il sindaco«È una ferita dolorosissima che offende e sfregia un territorio bello come quello delle nostre città, essendo una pratica diffusa ovunque. La cosa più assurda è che questi criminali che abbandonano i rifiuti non si rendono conto che quei costi li pagano anche loro attraverso la Tari perché ogni rifiuto abbandonato, non differenziato e non gestito correttamente - evidenzia -».«Ma noi non ci arrendiamo, stiamo già valutando, fin dove sarà possibile, di potenziare i controlli e inasprire le sanzioni. In un Paese civile questi problemi non dovrebbero esistere, ma purtroppo ci tocca misurarci con questa amara realtà. Per questo, come Amministrazione, chiediamo ancora una volta la collaborazione dei cittadini onesti e virtuosi: chiunque noti qualcuno mentre getta rifiuti nelle nostre campagne - chiede Depalma - è pregato di segnalarlo al nostrotelefonando al numero».E a proposito di maggiori controlli, il nuovo Comandante dellail Maggiore, ha annunciato che nei prossimi giorni, nelle campagne giovinazzesi, verranno installate delle telecamere di ultima generazione in grado di mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente circostante e di filmare tutto ciò che avviene.Uno strumento, ancora più sofisticato, per contrastare il fenomeno dell'abbandono illegale dei rifiuti e per elevare multe ai trasgressori.