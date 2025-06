Ancora spazzatura all'angolo tra via San Giuseppe e via Madonna degli Angeli

La foto che vedete in home è stata scattata nella serata di mercoledì 4 giugno ed altre ce ne sono arrivate la scorsa settimana. Sempre il solito posto, sempre l'angolo del centro storico di Giovinazzoa due passi da piazza San Salvatore.Tanto per chiarire ai più la vicenda, ci sforzeremo di far comprendere cosa non dovrebbe accadere. Quello in foto è rifiuto domestico che non può mai essere abbandonato nei pressi di un cestino fatto per accogliere rifiuti di piccola entità. Si tratta di una violazione delle regole relative alla raccolta differenziata, dalla nostra redazione segnalata ripetutamente allo stesso angolo di strada.Chi, dunque, in quella zona, abbandona continuamente rifiuto domestico indifferenziato, con la certezza che un povero operatore ecologico l'indomani mattina lo raccoglierà? Non sarebbe opportunain zona per incastrare l'incivile? In passato le amministrazioni comunali lo hanno fatto, crediamo possa essere giunto il momento di riproporre la soluzione con un intervento coordinato con la Polizia Locale. In uno dei luoghi più belli di Giovinazzo, ormai meta di turisti tutto l'anno, l'idiozia, il menefreghismo e l'inciviltà di pochi non possono inficiare quanto di buono è stato fatto per la promozione di un territorio sconosciuto ai più sino a qualche lustro fa.Sanzionare è l'unico linguaggio che questi soggetti comprendono.